Hyundai Motor построила новый твин-турбо V8

Двигатель, правда, не предназначен для дорожных автомобилей.

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Южнокорейская компания Hyundai активно готовится к дебюту в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Две недели назад на автосалоне в Нью-Йорке состоялась премьера гиперкара Genesis GMR-001, а теперь представлен и двигатель, передаёт Motor1.

По регламенту WEC, участники класса LMDh могут заказать шасси у сторонних производителей: постройкой машины для «корейцев» занималась французская Oreca. Однако разработать двигатель автопроизводители обязаны самостоятельно – по крайней мере топливный. Гибридный блок стандартный: мотор-генератор поставляет Bosch, а разработкой аккумулятора занимается Williams Advanced Engineering.

В Hyundai взяли за основу 1,6-литровую «турбочетвёрку» от своего раллийного автомобиля i20 N Rally1, участвующего в мировом первенстве (WRC). Работа над силовым агрегатом V8 началась почти год назад, в июне 2024 года, и теперь наконец-то собран первый экземпляр, который уже отправлен на стендовые испытания. Если всё пройдёт по плану, то до конца года заводская команда начнёт тесты гиперкара на гоночной трассе.

Технических подробностей нет. Можно предположить, что рабочий объём мотора V8 составит 3,2 или 4,0 литра. Максимальная мощность, по регламенту чемпионата, составляет 630 л.с., включая гибридную составляющую.

Hyundai со своим премиальным суббрендом Genesis дебютирует в WEC в 2026 году и проведёт полный сезон, включая суточный марафон «24 часа Ле-Мана».

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