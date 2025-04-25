Первый электромобиль Ferrari получит виртуальную коробку передач

Автопроизводитель спорткаров и гоночных машин пошёл по пути Toyota, Hyundai, Ford.

© Sjo/iStock.com

Итальянская компания Ferrari запатентовала коробку передач для своего первого «чистого» электрического автомобиля. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Европейского патентного ведомства (EPO).

Как и в случае с подобными разработками Ford, Toyota, Hyundai, КПП будет фейковой. Трансмиссия на электромобилях не нуждается в переключателе, так как имеет мгновенный крутящий момент и работает в широком диапазоне скоростей. Виртуальная коробка передач на Ferrari будет отвечать в лучшем случае за выбор режима работы силовой установки. Переключаться «передачи» будут с помощью подрулевых лепестков.

Другой особенностью батарейной машины «Кавалино Рампанте» станет девайс, максимально достоверно и точно имитирующий звук обычного двигателя внутреннего сгорания. Авторские права на это аудиоустройство компания зарегистрировала ещё в 2023 году, когда было только объявлено о планах по созданию полностью электрической модели.

Презентация дебютного электрокара итальянской марки состоится 9 октября. Предположительно, модель получит название Ferrari Elettrica, а её стоимость будет начинаться от €500 тысяч или 47 млн рублей.

Президент Ferrari анонсировал дату презентации первого электрокара