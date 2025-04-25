АвтоВАЗ представил гоночную программу на сезон-2025

В программе Lada Sport — как российские кольцевые гонки, так и один из крупнейших в мире ралли-рейдов.

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Отечественный автогигант АвтоВАЗ раскрыл подробности своей спортивной программы на гоночный сезон-2025. Заводские автомобили российского производителя будут представлены в двух главных классах РСКГ и на ралли-марафоне «Шелковый путь».

Основой программы Lada Sport, которая представляет концерн в автогонках, станет Российская серия кольцевых гонок (РСКГ). В классах SMP TCR Russia и «Супер-Продакшн» «тольяттинцы» выставят автомобили Lada Vesta мощностью 340 л.с. и 268 л.с. соответственно. Причём в «Супер-Продакшн» руководить командой с нового сезона будет 16-кратный чемпион России и действующий обладатель Кубка страны Кирилл Ладыгин.

Новый сезон РСКГ будет состоять из семи этапов на пяти трассах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Грозном. Первый этап пройдет с 15 по 17 мая на Moscow Raceway.

Продолжит АвтоВАЗ и участие во внедорожных гонках, главный старт в которых запланирован на 12-22 июля. В эти две недели пройдёт 15-й в истории ралли-марафон «Шелковый путь» с маршрутом по России и Монголии. Lada выставит два внедорожника Niva Sport в классе T2, в котором участвуют экипажи на модернизированных серийных машинах.

Также российский концерн в этом году будет представлен в возрожденной российской Формуле-4 и чемпионате страны по картингу, где воспитанники Lada Sport побеждали на протяжении трёх предыдущих лет.

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