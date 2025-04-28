Российский электрокар «Атом» заметили на улицах Москвы

Электрическая машина проехала от Павелецкой набережной до ВДНХ.

Отечественный электромобиль «Атом» в минувшие выходные был замечен на улицах Москвы. Предсерийный прототип с номерным знаком Татарстана (716) проехал на центральным дорогам столицы.

Прежде по московским улицам ездил лишь тестовый мул «Атома» с кузовом от китайского Geely Geometry E. Полноценная предсерийная модель была выпущена только в январе нынешнего года и дебютировала на столичных улицах только сейчас.

«Машина проехала по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыла к музею «Атом» на ВДНХ», — сообщает «РИА Новости».

Разработкой «чистого» электромобиля российского производства занимается АО «Кама», дочернее предприятие КамАЗа. Помимо 204-сильного электродвигателя, в машине будет множество других интересных новшеств, как система распознавания лиц, проекция с дополненной реальностью на лобовом стекле, распашные двери и руль с дисплеем. Оборудован электрокар такими электронными помощниками водителю, как адаптивный круиз-контроль и система автоматического удержания в полосе.

На одном заряде «Атом» способен проехать до 500 км. Зарядка на 100 км занимает всего восемь минут. До «сотни» автомобиль разгоняется менее чем за восемь секунд.

Число предзаказов на «Атом» превысило 100 тысяч. Старт товарного производства российского электромобиля запланирован на июль текущего года. Ориентировочная стоимость машины — 3,1-3,3 млн рублей. Выпускать хэтчбек будут на заводе «Москвич».

Электромобиль «Атом» проехал на автопилоте от Москвы до Казани