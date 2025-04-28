В России стартовали продажи двух новых кроссоверов из Белоруссии

Паркетники принадлежат дочернему бренду Sinotruk.

© VGV Sinotruk

Новый китайский автобренд бренд VGV привёз в Россию кроссоверы U70 Pro и U75 Plus 2025 года выпуска. Об этом рассказали в отечественном представительстве дочерней марки Sinotruk.

Обе модели дебютировали на российском рынке ещё осенью прошлого года. Несмотря на разные наименования, кроссоверы, по сути, являются модификациями одной машины. Длина обоих автомобилей составляет 4825 мм при колёсной базе 2800 мм. У U70 Pro дорожный просвет составляет 200 мм, у U75 Plus чуть меньше — 190 мм.

Одно из главных отличий двух кроссоверов VGV — под капотом. U70 Pro оснащается 1,5-литровым турбированным мотором на 143 л.с. в паре с 6-ступенчатой механикой или 6-диапазонным «автоматом» в зависимости от комплектации. U75 Plus приводится в движение более объёмным и мощным турбодвигателем на 2,0 литра и с мощностью 199 л.с., который стыкуется с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Привод у обоих кроссоверов только передний.

VGV U70 Pro 2025 года выпуска обойдётся в 2,3-2,7 млн рублей. Стоимость VGV U75 Plus — от 2,9 до 3,1 млн рублей. Столько же стоили и прошлогодние модели.

«Мы понимаем, насколько важен вопрос доступности для многих автолюбителей. Поэтому стоимость кроссоверов останется прежней», — рассказали в компании «Мотор-Плейс», которая является официальным дистрибьютором автомобилей VGV в России.

Серийное производство U70 Pro и U75 Plus налажено на заводе «Юнисон» в соседней Белоруссии.

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