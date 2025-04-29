Dacia Bigster в новом обличии: Renault анонсировала кроссовер Boreal

Модельный ряд Renault пополнится новым компактным паркетником.

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Французский концерн Renault объявил о планах по выпуску нового компактного кроссовера. Паркетник C-сегмента получил название Boreal, сообщила пресс-служба компании.

«Высокотехнологичный и привлекательный кроссовер ,будет продаваться в 70 странах за пределами Европы», — рассказали в Renault.

Официальных технических подробностей или хотя бы тизера на данный момент нет. По инсайдерской информации, Boreal — это перелицованный Dacia Bigster, выпускающийся с 2024 года. Под капотом будет установлена бензиновая «турбочетвёрка» рабочим объёмом 1,3 литра, развивающая 130 л.с. и 240 Н·м крутящего момента.

Презентация кроссовера Renault Boreal состоится в ближайшие месяцы в Бразилии. Эта латиноамериканская страна является одним из главных зарубежных рынков для французского автопроизводителя.

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