В Китае построили пикап в стиле Cybertruck и Hummer

GAC представил гибрид двух совершенно разных американских внедорожников.

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Китайский автопроизводитель GAC представил на Международном автосалоне в Шанхае необычный концепт пикапа. Автомобиль одновременно похож на футуристичный Tesla Cybertruck и легендарный Hummer.

Пикап имеет такую же угловатую форму кузова и узкие светодиодные фары, как «Кибертрак». При этом по «скошенной» корме, брутальной форме бамперов и большой высоте дорожного просвета напоминает Hummer H-1.

Технических подробностей нет. В GAC лишь рассказали, что пикапами оснащен передовыми электронными ассистентами водителю. Кроме того, трансмиссия и подвеска динамически подстраиваются по различные сценарии вождения — городские, внедорожные и грузовые

Поставляться GAC Pickup 01 будет не только на рынок КНР. Ожидается, что новинка появится в доступе и за рубежом, и в первую очередь Австралии, Мексики, Чили, Саудовской Аравии. Как скоро машина встанет на конвейере и поступит в продажу, не уточняется.

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