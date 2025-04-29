Mercedes-Benz замахнулся на мировой рекорд по езде задним ходом

Действующее достижение в 89 км было установлено в 2020 году.

© Daimler Truck

Немецкий концерн Mercedes-Benz попробует переписать Книгу рекордов Гиннесса. В начале июня флагманский электрический тягач eActros 600 с полуприцепом проедет задним ходом максимально возможную дистанцию, сообщила пресс-служба компании.

© Daimler Truck

Заезд пройдет 4 июня на немецкой гоночной трассе Ошерслебен, известной по гонкам DTM. Если eActros 600 проедет без остановки 90 км или больше, то побьёт мировой рекорд по дальности езды задним ходом среди грузовых автомобилей.

Действующий рекорд в 89 км задним ходом был установлен в сентябре 2020 года в Атланте, штат Джорджия, США. Автором рекорда стал дальнобойщик Бретт Соломато на дизельном Freightliner Columbia.

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