Zeekr открыл официальное сервисное обслуживание своих автомобилей в России

Китайский премиальный бренд подписал соглашение с компанией «Рольф».

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Один из крупнейших российских автодилеров «Рольф» стал первым в нашей стране сервисным дистрибьютором Zeekr. О подписании соглашения с китайской премиум-маркой объявила пресс-служба компании.

Как сказано в заявлении, «Рольф» будет заниматься полным послепродажным обслуживанием автомобилей Zeekr. Компания получит прямой доступ к оборудованию, каталогу оригинальных запчастей, а также к программному обеспечению для диагностики и ремонта авто.

Кроме того, «Рольф» сможет продавать автомобили Zeekr с активированным мастер-аккаунтом. Эта учетная запись, привязанная к конкретному экземпляру и позволяющая получить доступ к цифровым функциям и сервисам бренда.

Дочерняя марка Geely — один из лидеров рыночного сегмента электромобилей в России. В прошлом году на долю Zeekr пришлось 43% от всех продаж батарейных машин на отечественном рынке. Тем не менее официально марка в России не представлена.

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