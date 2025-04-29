Москва и Санкт-Петербург не попали в рейтинг самых автомобильных регионов России
Показатели автомобилизации двух столиц не совпадают со средним по стране.
Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование по автомобилизации регионов России на начало 2025 года. Оказывается, больше всего обеспечены легковыми автомобилями обеспечены отнюдь не жители Москвы или Санкт-Петербурга.
В среднем по России на 1 тысячу жителей приходится 331 легковой автомобиль. Под этот средний показатель попадают девять регионов. Список возглавляет Самарская область, родина АвтоВАЗа.
Российские регионы с автомобилизацией выше среднего
- Самарская область — 364 авто на 1 тысячу жителей;
- Краснодарский край — 354;
- Татарстан — 351;
- Челябинская область — 349;
- Ростовская область — 343;
- Нижегородская область — 342;
- Свердловская область — 339;
- Московская область — 338;
- Башкортостан — 337;
Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург не попали в число субъектов РФ с показателем автомобилизации выше среднего. В столице на 1 тысячу жителей приходится 313 автомобилей, а в городе на Неве — 329.
Парк легковых автомобилей в России насчитывает в общей сложности 47,48 млн единиц. По количеству машин лидирует как раз Москва (4,15 млн), следом идёт Московская область (2,96 млн) и Краснодарский край (2,07 млн). Замыкают топ-5 Санкт-Петербург (1,86 млн) и Свердловская область (1,43 млн).
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