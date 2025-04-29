Москва и Санкт-Петербург не попали в рейтинг самых автомобильных регионов России

Показатели автомобилизации двух столиц не совпадают со средним по стране.

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Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование по автомобилизации регионов России на начало 2025 года. Оказывается, больше всего обеспечены легковыми автомобилями обеспечены отнюдь не жители Москвы или Санкт-Петербурга.

В среднем по России на 1 тысячу жителей приходится 331 легковой автомобиль. Под этот средний показатель попадают девять регионов. Список возглавляет Самарская область, родина АвтоВАЗа.

Российские регионы с автомобилизацией выше среднего

Самарская область — 364 авто на 1 тысячу жителей; Краснодарский край — 354; Татарстан — 351; Челябинская область — 349; Ростовская область — 343; Нижегородская область — 342; Свердловская область — 339; Московская область — 338; Башкортостан — 337;

Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург не попали в число субъектов РФ с показателем автомобилизации выше среднего. В столице на 1 тысячу жителей приходится 313 автомобилей, а в городе на Неве — 329.

Парк легковых автомобилей в России насчитывает в общей сложности 47,48 млн единиц. По количеству машин лидирует как раз Москва (4,15 млн), следом идёт Московская область (2,96 млн) и Краснодарский край (2,07 млн). Замыкают топ-5 Санкт-Петербург (1,86 млн) и Свердловская область (1,43 млн).

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