Ford продолжает бить антирекорды по отзывам автомобилей в 2025 году

«Голубой овал» организовал три новые сервисные кампании, которые затронули почти 300 тысяч машин.

© vzphotos/iStock.com

Американский автопроизводитель Ford продолжает стремительными темпами утверждаться в статусе мирового лидера по отзывам проданных машин. «Голубой овал» объявил три новые сервисные акции.

Как сообщает Carcoops, под три последние отзывные кампании попали 289 944 автомобиля. Первый отзыв затронул 128 889 внедорожников Bronco 2022-2023 года. Причина — неработающая камера заднего вида при движении авто задним ходом.

Также из-за аналогичных отозваны 160 729 автомобилей, среди которых Ford F-250, F-350, F-450 и Expedition 2015 года. Камера заднего вида на этих моделях передаёт расплывчатые или деформированные изображения.

Третий и последний отзыв касается Ford F-150 2025 года выпуска. На 326 пикапах отсутствует предупреждающая наклейка о подушках безопасности, которая должна была быть прикреплена к приборной панели.

Общее количество отозванных автомобилей Ford с начала нынешнего года достигло 1,5 млн единиц. Суммарно было организовано 44 сервисные акции, что на 32 отзыва больше, чем Volkswagen, занимающий вторую строчку в мире по данному показателю.

Под угрозой отзыва оказались 1,3 млн пикапов Ford F-150 по всему миру