Названы новинки с Шанхайского автосалона, которые могут привезти в Россию

Российские дилеры перечислили самые ожидаемые модели с автовыставки в Шанхае.

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Более десяти новинок с Международного автосалона в Шанхае могут появиться в продаже в России. Об этом рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на отечественных дилеров.

На Шанхайской автовыставке были представлены новинки таких китайских брендов, как Chery, Jetour, Zeekr, Hongqi, GAC, Voyah, M-Hero, Aito, Avatr и Soueast. Некоторые из них, скорее всего, доберутся до отечественного рынка.

Самые ожидаемые в России новинки Шанхайского автосалона-2025

Hongqi H5: гибридный среднеразмерный седан нового поколения;

Avatr 07: новая версия премиального полуэлектрического внедорожника;

Dongfeng M-Hero 817: полноразмерный рамный электрический внедорожник;

Voyah Free 318: полноразмерный гибридный кроссовер класса люкс.

21-й в истории Международный автосалон в Шанхае прошёл с 24 апреля по 2 мая в национальном выставочном центре. Участие в крупнейшей в мире автовыставке приняли порядка тысячи китайских и зарубежных компаний, представивших публике в общей сложности 1,5 тысячи моделей. Из них около 100 машин были показаны впервые.

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