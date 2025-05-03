10 главных премьер автосалона в Шанхае

Автомобильная выставка в Шанхае носит статус международной, однако в силу специфики рынка — гигантский объём продаж только внутри Китая — львиная доля премьер носит сугубо локальный характер. Даже если они представлены именитыми европейскими или американскими брендами. Естественно, правили бал китайские компании, которые завалили стенды своими предсерийными моделями. 10 главных новинок от мировых и китайских брендов — в нашем обзоре.

AUDI E5 Sportback

Основанная Августом Хорьхом марка второй раз в своей истории оказалась в ситуации, когда появилась необходимость изменить ей имя. В первый раз так случилось с появлением Audi, которая стала переводом на латынь марки Horch, сменившей владельца. Сейчас аналогичный трюк компания провернула в Китае, где появилась марка AUDI. Совместный проект немецкого концерна и китайской компании SAIC не имеет классической эмблемы в виде переплетённых колец, по дизайну отличается от других автомобилей Audi, а название новой марки пишется прописными буквами. Всё потому, что бренд создан только для Китая и исключительно на основе запросов местных клиентов.

Первенцем марки станет универсал E5 Sportback, построенный на 800-вольтовой модульной платформе ADP с силовой установкой из двух электродвигателей на 787 л.с. и 800 Нм. Заявлен запас хода 770 км по стандарту CLTC за счёт батареи на 100 кВт·ч. Новинка получила пневмподвеску и полноуправляемое шасси. В оснащение войдут 27-дюймовая 4K­-панель приборов, мультимедиа с искусственным интеллектом и голосовым управлением, а также продвинутые ассистенты водителя на уровне полуавтопилота.

© Fang Zhe/XinHua/Global Look Press

Buick Electra

Некогда известный американский бренд превратился в марку для рынка Китая, а модель Buick Electra трансформировалась в целое семейство машин. Компания готовит перевод Electra на новую 900-вольтовую платформу Xiao Yao для электромобилей, разработанную техническим центром PATAC (Pan Asia Technical Automotive Center). Платформа позволит делать передне-, задне- и полноприводные модели. Естественно, новинки получат передовые электронные системы для развлечения пассажиров и помощи водителю.

Buick Electra будет иметь как минимум три модели — седан, кроссовер и минивэн. Никакой информации о грядущих новинках нет, а первое представление о будущей линейке может дать футуристичный седан Buick Electra GS. По своим габаритам и дизайну модель претендует на конкуренцию с Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS, но получится ли им навязать конкуренцию по роскоши и оснащённости — вопрос.

© Long Wei/Sipa Asia/Global Look Press

Lexus ES

Восьмое поколение седана Lexus ES моделью будет глобальной, так что его появления — естественно, по неофициальным каналам поставок — можно ожидать и в России. Машина построена на доработанной платформе GA-K предыдущего поколения, хотя дизайн новинки вообще не имеет ничего общего с предшественником. Заявлено, что салон стал просторнее за счёт увеличения габаритов модели.

Для ES заявлены электрические версии (224-сильная ES 350e с запасом хода 685 км по циклу CLTC и 343-сильная ES 500e с автономностью 610 км) и гибридные (197-сильная ES 300h, 201-сильная полноприводная ES 300h AWD и 247-сильная ES 350h с передним и полным приводом). В оснащение войдут система Sensory Concierge, устанавливающая оптимальный комфорт в салоне, а также седан получит фирменный комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+.

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Mercedes-Benz Vision V

В Азии вместо премиальных седанов обеспеченные клиенты предпочитают роскошные минивэны, которые просторнее и позволяют комфортно садиться в салон и покидать его. В следующем поколении Mercedes-Benz V Class эволюционирует в семейство моделей на новой электрической платформе Van.EA. Ожидается, что среди них будет и самая богатая и дорогая модификация в рамках фирменного суббренда Maybach.

Концепт-кар построен в фирменном стиле современных моделей Mercedes-Benz, в салоне на всю ширину растянулся дисплей панели приборов Superscreen, отделка выполнена из кожи и дерева, атмосферная подсветка охватывает все зоны — от водительского места до пассажирского лаунжа. Предусмотрен 65-дюймовый 4K-экран, сразу семь проекторов, использующий в качестве дисплея окна, а также есть аудиосистема с 42 динамиками с опцией караоке.

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Volkswagen ID. Aura/ID. Era/ID. Evo

Стратегия In China, for China, которую реализует концерн Volkswagen в Китае, подразумевает создание отдельных моделей всеми совместными предприятиями, с которыми немецкая марка работает в Поднебесной. В Шанхае состоялась премьера сразу трёх прототипов, реализованных в рамках сотрудничества с концернами SAIC, JAC и FAW.

ID. Aura — седан, созданный FAW-Volkswagen, станет первой моделью на новой платформе Compact Main Platform (CMP) для рынка Китая. Гибридный кроссовер с трёхрядным салоном Volkswagen ID. Era разработан SAIC-Volkswagen и будет способен проехать до 1000 км, из которых около 300 км — на электротяге. Совместное предприятие Volkswagen Anhui подготовило электрический кроссовер ID. Evo, который станет второй моделью нового семейства Unyx. Машины станут серийными в течение 2025 года и тогда же будут раскрыты детали о новинках.

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Больше, чем иностранных участников выставки, предсказуемо было местных производителей. Но китайские марки взяли количеством, а не деталями — почти все показанные на шоу в Шанхае экспонаты были либо концепт-карами, либо предсерийными моделями, о которых нет никакой детальной информации.

Chery Tiggo 9L

В России уже продаётся Chery Tiggo, но в Шанхае автомобиль показали в статусе концепт-кара. Пугать это не должно, потому что традиционно для внутреннего рынка и экспортных поставок под одним и тем же именем могут быть представлены абсолютно разные модели. Tiggo 9L — тот самый случай. К российскому Chery Tiggo 9 визуально кроссовер не имеет никакого отношения.

Брутальная модель, данных о которых нет, если в России и появится, то, вероятно, в рамках бренда Jaecoo, автомобилям которого новинка соответствует по стилю. Это должна быть флагманская модель кроссовера, впечатляющая как своими габаритами, так и богатством отделки и роскошью оснащения. Но когда Chery Tiggo 9L станет серийным — пока непонятно.

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Denza Z

Концерн BYD под фирменным суббрендом Denza представил спорткар Denza Z. Своим названием двухдверка скорее отсылает к японскому Nissan Z, однако по характеристикам и габаритам китайское купе ближе к каноничному Porsche 911. Правда, с точки зрения характеристик — ничего общего. Главное отличие в силовой установке, поскольку шанхайская новинка имеет электромоторы.

Два двигателя обеспечивают суммарную отдачу порядка 790 л.с., что делает машину конкурентом для топовых версий немецкого спорткара. Но с учётом того, что поставлять Denza Z на экспортные рынки концерн BYD пока не планирует, у Porsche поводов переживать нет никаких. С другой стороны, даже если машина появится в Европе, вряд ли кто-то из поклонников Porsche 911 изменит свой выбор и предпочтёт легенде китайскую новинку.

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Hongqi Off-Road

Не то что характеристик, но и даже имени у этой машины пока нет, но она точно заслуживает места в рейтинге лучших премьер автосалона в Шанхае. Всё потому, что речь идёт полноценном хардкорном внедорожнике марки Hongqi — первой подобной модели в истории бренда, который ассоциируется с седанами для партийной элиты и дорогими кроссоверами.

В 2026 году по мотивам концепт-кара Hongqi Off-Road появится серийная модель с рамной конструкцией, четырьмя электрическими моторами, электронной имитацией сразу трёх блокировок дифференциалов. И если всё это реализуют, то это и будет самый настоящий китайский «убийца Гелендвагена», учитывая появление в линейке Mercedes-Benz G-Class.

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Mengshi M817

Корпорация Dongfeng впечатлила своим брутальным внедорожником Mengshi M-Hero 917, который официально продаётся в России как M-Hero I. Автомобиль поистине гигантский, имеющий немалый внедорожный потенциал и серьёзный имиджевый эффект. Но для многих такая модель избыточна и по своим габаритам, и по своей стоимости. Так что в Шанхае появился более компактный вариант.

Как ясно из названия, Mengshi M-Hero 817 будет меньше по размерам, а также получит более простую силовую установку на базе традиционного уже для китайских автомобилей бензинового турбомотора 1.5. Другие характеристики рассекретят уже после премьеры. Но если машину будут поставлять в Россию, свою аудиторию она найдёт. При условии, что цена окажется разумной.

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Zeekr 9X

На противоположном от хардкорного внедорожника Dongfeng конце рынка окажется премиальный Zeekr 9X. Под этим именем на рынок выйдет роскошный кроссовер концерна Geely, который станет первой гибридной моделью в гамме китайского бренда. В облике модели сочетаются черты и Rolls-Royce Cullinan, и Zeekr 009, а вот каким будет интерьер новинки — пока неизвестно.

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Как заявляют создатели кроссовера, машина получит передовые системы автономного вождения, так что в перспективе Zeekr 9X сможет практически всегда ездить без участия человека в процессе управления. Как окажется на деле — станет понятно после премьеры. Но уже обещают, что гибрид будет одной из самых дорогих моделей китайского производства с ценой свыше миллиона юаней.