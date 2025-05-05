Jaguar Land Rover возобновил поставки автомобилей в США

Английская компания смирилась с 25-процентными пошлинами на ввоз автомобилей.

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Британский производитель люксовых автомобилей Jaguar Land Rover возобновил экспорт своей продукции в США. Первая партия машин уже отправлена в Штаты, передаёт Reuters.

Около месяца назад JLR вслед за немецкими Audi и Volkswagen приостановил поставки автомобилей в США связи 25-процентными пошлинами, введенными 3 апреля президентом США Дональдом Трампом. В компании из Ковентри объяснили тогда, что взяли паузу для проработки дальнейшей стратегии на американском рынке.

Первая за почти месяц партия автомобилей JLR была отправлена из Англии за океан ещё в середине прошлой недели — в среду, 30 апреля.

«США – важный рынок для ключевых брендов Jaguar Land Rover, несмотря на ввозные пошлины в 25%», — цитирует Reuters представителя компании.

В среднем JLR продаёт ежегодно во всём мире 400 тысяч автомобилей. Четверть от этого объёма реализации приходится на США.

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