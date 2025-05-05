В России предложили маркировать лекарства, запрещенные для автомобилистов

Водителям хотят напоминать о запрете некоторых аптечных препаратов за рулём.

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На лекарствах, продаваемых в аптеках и медицинских учреждениях, может появиться маркировка в виде запрещающего дорожного знака «движение запрещено». Таким образом в Госдуме РФ предложили обозначать препараты, запрещенные к употреблению во время вождения автомобиле.

Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов (ЛДПР) Ярослав Нилов. По словам автора проекта закона, далеко не все водители, принимая лекарства по назначению врача или без рецепта знают, что некоторые лекарственные препараты несовместимы с управлением транспортным средством, так ухудшают реакцию и внимание.

«Отражение в инструкции к лекарственному препарату запрещающего дорожного знака в виде красного круга, привлечет дополнительное внимание граждан к необходимости воздержаться от поездок за рулем в период действия таких препаратов на организм человека», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В перечне запрещённых за рулём лекарств находятся такие препараты, как «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Солпадеин», «Нурофен Плюс» и другие. В общей сложности этот список включает в себя выше 200 наименований. Использование данных препаратов при управлении автомобилей грозит штрафом в 30 тысяч рублей или лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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