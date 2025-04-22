Верховный суд лишил водителя «прав» за лекарство от температуры

Водителю можно принимать далеко не все аптечные лекарства от банальной простуды. На собственном опыте в этом убедился автомобилист, дошедший до Верховного суда в поисках фармацевтической справедливости.

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Верховный Суд рассмотрел жалобу Налаева Ильяса Вахаевича, лишившегося почти год назад своего водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде по московским улицам.

История дела

Трения между Ильясом Налаевым и российской правоохранительной системой начались ночью 30 июля 2023 года. Судя по полицейскому протоколу, ровно в 23 часа 00 минут в районе дома 37 по Ленинградскому проспекту в Москве его Chery Tiggo был остановлен экипажем ДПС. Полицейские решили, что водитель, вероятно, нетрезв и предложили ему «дунуть» в алкотестер. Прибор показал отсутствие следов алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В таких случаях, если сотрудник ГИБДД считает, что с водителем что-то не так, последнего отстраняют от управления и везут на медосвидетельствование в стационарное медучреждение. Там гражданина на предмет трезвости тестируют уже врачи-наркологи. Причём не только на алкоголь, но и на наркотики.

Когда стоит дойти до Верховного суда из-за пустячного штрафа

Водителя Налаева доставили в ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии». Там было, как сказано в решении суда, «установлено состояние опьянения у Налаева И. В. на основании положительных результатов химико-токсикологического исследования биологических сред. В биологическом объекте исследования обнаружены вещества: кодеин, анальгин».

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Дело в том, что кодеин входит в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и контролируется. То есть с кодеином в крови управлять машиной запрещено!

В итоге 28 февраля 2024 года «мировой» судебного участка №345 Хорошевского района Москвы лишил водителя «прав» на 1,5 года и приговорил его к штрафу в 30 000 рублей — по части 1 статьи 12.8 КоАП (за нетрезвое вождение). Обжалования Налаевым этого решения в вышестоящих инстанциях успеха ему не принесли и дело оказалось в ВС.

Неочевидные нюансы «лекарственного» кейса

Прежде всего, следует знать, что кодеин и его соединения содержатся в достаточно многих лекарственных препаратах жаропонижающего и болеутоляющего действия. Большинство из них применяются при простудных заболеваниях. Они продаются в аптеках — но только по рецепту врача. Наркологи нашли в анализах Налаева кодеин вместе с анальгином.

Значит, скорее всего, водитель действительно боролся с какой-то заразой в организме и пил лекарства от температуры и головной боли. Один из препаратов, видимо, содержал запрещённый кодеин. Так что, скорее всего, водитель и не подозревал, что нарушает закон.

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Можно предположить, что ДПС остановила той ночью полубольного водителя. И, глядя на его нездоровый вид, заподозрила в нетрезвом вождении. Что было дальше — мы знаем.

Важно помнить, что закон не устанавливает допустимую концентрацию наркотических, психотропных и прочих запрещённых веществ в крови водителя. Для лишения «прав» достаточно, чтобы анализ показал хотя бы присутствие такого вещества в организме автомобилиста. Судам важен просто факт его наличия в «биологических материалах» человека за рулём.

Решение ВС

В свете вышеизложенного неудивительно, что Верховный Суд оставил в силе решения всех нижестоящих судов о лишении Налаева И. В. «прав» на 1,5 года. Из этой истории следует сделать несколько важных для любого водителя выводов:

Если вы болеете, плохо себя чувствуете, постарайтесь не садиться за руль. Прежде всего, это опасно: вы можете устроить аварию из-за ухудшившейся реакции или невнимательности. Кроме того, патрульный ДПС при личном общении может заподозрить вас в нетрезвом вождении. А это означает неспешные проверки на алкоголь и наркотики. Если вы не употребляли ничего такого, претензий в итоге никто вам не предъявит. Но времени отнимут немало.

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