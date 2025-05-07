Lada Granta стала самой популярной машиной на вторичном рынке

Бестселлер АвтоВАЗа лидирует не только в сегменте новых автомобилей.

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По итогам апреля россияне купили 531 579 поддержанных легковых автомобиля, что на 13% больше, чем месяцем ранее. Рейтинг продаж на вторичном рынке возглавили две отечественные модели, передаёт «Автостат Инфо».

Как и в сегменте новых машин, первую строчку по продажам заняла Lada Granta — 14 085 перепроданных автомобилей. Второе место заняла Lada 2107, в простонародье известная как «семерка». Лучшая иномарка расположилась на третьем месте — корейская Kia Rio с 10 719 перерегистрациями. Замкнули топ-5 отечественная Lada 2114 и ещё один «кореец» Hyundai Solaris.

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Lada Granta — 14 085 автомобилей: Lada 2107 — 13 205; Kia Rio — 10 719; Lada 2114 — 10 586; Hyundai Solaris — 10 507; Lada 4x4 «Нива» — 9411; Lada Priora — 9277; Ford Focus — 9237; Lada Vesta — 8926; Toyota Corolla — 8579;

Доля отечественных автомобилей на вторичном рынке в апреле составила 30% — 160 755 единиц. Следовательно, иномарки заняли 70%, что в абсолютном выражении составило 370 824 автомобиля.

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