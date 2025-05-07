Корейцы научат автомобили самостоятельной погрузке на автовоз

Испытания инновационной технологии пройдут уже в конце 2025 года.

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В Южной Корее придумали уникальную технологию, которая значительно упростит работу логистическим компаниям, перевозящим автомобили по морю. Если разработка будет реализована, то машины смогут автономно заезжать на автовоз и парковаться, передаёт корейский портал Yonhap.

Разработкой системы автоматической загрузки морских автовозов занимаются Корейский институт транспорта и стартапы по разработке автономного вождения Autonomous A2Z и Seoul Robotics. Участие в проекте также принимают крупнейший автопроизводитель Hyundai и Eukor Car Carriers, один из ведущих в мире производителей морских автовозов.

Подробностей о разработке нет, но можно предположить, что автомобили с завода будут оснащаться интеллектуальными датчиками для навигации в порту и на судне.

«Впервые в мире погрузка и разгрузка автомобилей может стать автономной. Транспортные средства будут самостоятельно заезжать на автовоз и выезжать по прибытии в зарубежный порт», — пишет Yonhap.

Первые испытания инновационной технологии погрузки/разгрузки автомобилей запланированы на ноябрь текущего года. Тесты пройдут на специальном стенде, имитирующем транспортное судно, в одном из морских портов.

Ежегодно Южная Корея отправляет на экспорт около 2,5 млн автомобилей, включая легковой и коммерческий транспорт. Большая часть перевозок осуществляется как раз морским путём. Среди приоритетных направлений поставок. — страны Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.

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