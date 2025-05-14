Таксопарк с «Москвичами» станет крупнейшим на Кубе

Первая партия будет состоять из 50 автомобилей.

© Завод «Москвич»

В ближайшие месяцы на Кубе заработает таксопарк с автомобилями российской марки «Москвич». Таких масштабных таксомоторных предприятий в островном государстве в Латинской Америке ещё не было, рассказали на столичном автозаводе.

Сейчас к отправке готовится первая партия автомобилей: по 25 экземпляров бензинового «Москвич 3» и электрического «Москвич 3е». Вместе с машинами из России на Кубу отправят автономные солнечные электростанции с зарядными станциями.

© Завод «Москвич»

Таксомоторные компании с «Москвичами» появятся в столице Гаване и Варадеро, популярном курортном городе Кубы.

«Это будет самый большой сервис такси на Кубе по объёму планируемых перевозок!» — сообщили представители завода.

Не уточняется, сколько именно автомобилей сборки Московского автозавода планируется поставить на Кубу. Таксопарк с «Москвичами» сможет обслуживать 2,2 млн жителей Гаваны и 150 тысяч туристов.

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