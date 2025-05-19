Инсайдер раскрыл подробности о первом кроссовере Lada

Стали известны варианты технического оснащения российского паркетника.

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Первый в истории кроссовер АвтоВАЗа получит три моторные модификации и один вариант трансмиссии. Об этом рассказал в соцсетях бывший инженер компании и популярный автомобильный Youtube-блогер KhaDm.

Инсайдер опубликовал слайд с техническими данными нового автомобиля. Согласно этим сведениям, паркетник получит бензиновый двигатель рабочим объёмом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120, 138 и 150 л.с. Привод будет исключительно передним, коробка передач — автоматическая.

Заявленный дорожный просвет неназванного пока кроссовера составляет 210 мм, а длина колесной базы равна 2677 мм. Для сравнения, клиренс внедорожной Lada Vesta SW Cross — 203 мм, а расстояние между осями — 2635 мм.

В линейке АвтоВАЗа никогда ещё не было полноценных городских кроссоверов. Как заявил президент российского автоконцерна Максим Соколов, внешний вид паркетника Lada будет «с характером». Премьера машины состоится в июне текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по примеру презентаций Lada Aura и Lada Iskra в предыдущие годы.

Старт серийного производства кроссовера АвтоВАЗа запланирован на первую половину 2026 года.

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