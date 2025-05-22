BYD впервые опередил Tesla по продажам электромобилей в Европе

Аналитик назвал это событие переломным моментом для европейского рынка.

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Крупнейший китайский автопроизводитель BYD буквально за несколько лет вышел на лидирующие позиции в Европе. По итогам апреля компания из Шэньчжэня впервые сместила Tesla с первой строчки в рейтинге продаж электромобилей, сообщает Reuters.

За второй месяц весны BYD продал на европейском рынке 7231 машину, тогда как Tesla реализовала 7165 единиц.

«Это переломный момент для европейского авторынка. Tesla многие годы была здесь безусловным лидером по продажам электрических машин, тогда как BYD до конца 2022 года присутствовала лишь в Норвегии и Нидерландах», — прокомментировал аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос.

Несмотря на введение ЕС пошлин на электромобили китайского производства, европейские продажи «электричек» из КНР в апреле выросли на 59% по сравнению с этим же месяцем в 2024 году. Для сравнения, суммарный объём реализации батарейных машин с заводов Европы, Японии, Южной Кореи и США за год подрос на 26%.

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