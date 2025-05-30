Суперседан Xiaomi SU7 Ultra дебютирует в гонках

Одному из самых быстрых электрокаров в мире нашли спортивное применение.

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Спортивный седан Xiaomi SU7 Ultra побил рекорд круга на множестве гоночных трасс, в том числе на автодроме Формулы-1 в Шанхае и легендарном Нордшляйфе. На очереди — дебют в гонках, хотя и не совсем боевой.

Как сообщает Fast Technology, в ближайшие выходные, 31 мая – 1 июня, SU7 Ultra выступит в качестве официального автомобиля безопасности и медицинской машины на первом этапе чемпионата Китая по гонкам на выносливость. Также седан примет участие в дрифт-заездах в рамках торжественного открытия чемпионата.

Стартовый этап сезона пройдет на международном автодроме Чэнду Тяньфу, где в феврале нынешнего года «заряженный» SU7 обновил рекорд круга среди четырехдверных автомобилей.

Xiaomi SU7 Ultra является одним из самых быстрых электрокаров не только в Китае, но и во всём мире. Оснащённый 1548-сильной электрической установкой седан разгоняется с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды и развивает максимальную скорость 350 км/ч. С такими характеристиками SU7 Ultra мог бы и выйти на старт, но пока речи о полноценном участии в гонках не идет.

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