Состоялась премьера трековой версии Xiaomi SU7 Ultra

Новая модификация уже показала свои высокие скоростные качества.

© Xiaomi

Китайский суперседан Xiaomi SU7 Ultra получил специальную модификацию Ultra Track Edition. Премьера новой версии одного из самых быстрых электрических суперкаров в мире состоялась в прошедшие выходные на автосалоне Гуандун-Гонконг-Макао.

Как сообщает CarNewsChina, модификация в основном коснулась дизайна и элементов кузова. Так, например, SU7 Ultra получил карбоновый задний спойлер и большой диффузор. Крыша, корпуса зеркал и пороги теперь тоже выполнены из углепластика. В салоне были убраны задние сиденья, а кресла спереди заменили на спортивные сиденья типа «ковш».

Под капотом Ultra Track Edition полностью соответствует обычной спортивной версии: в движение автомобиль приводит трехмоторная силовая установка выдает 1548 л.с. и 1770 Н·м крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 1,9 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

© Xiaomi

Что касается технических отличий, то на SU7 Ultra Track Edition установлена винтовая подвеска (койловер) от Bilstein вместо многорежимной адаптивной пневмоподвески. Карбон-керамические тормоза заменили на спортивные тормозные колодки, работающие на высокотемпературной тормозной жидкости. «Обута» машина в гоночные полуслики вместо стандартных дорожных шин Pirelli P Zero.

Свои выдающиеся скоростные характеристики трековый седан продемонстрировал на Международном автодроме Шанхая. Новинка проехала 5,4-километровый круг с результатом 2.09,944, это почти на полторы секунды быстрее Porsche Taycan Turbo GT.

Дата старта продаж трекового Xiaomi SU7 Ultra будет объявлена в ближайшее время. Стоимость Ultra Track Edition — $128 000, что на $14 тысяч дороже обычной версии электроседана.

Суперседан Xiaomi SU7 Ultra дебютирует в гонках