Состоялась премьера трековой версии Xiaomi SU7 Ultra
Новая модификация уже показала свои высокие скоростные качества.
Китайский суперседан Xiaomi SU7 Ultra получил специальную модификацию Ultra Track Edition. Премьера новой версии одного из самых быстрых электрических суперкаров в мире состоялась в прошедшие выходные на автосалоне Гуандун-Гонконг-Макао.
Как сообщает CarNewsChina, модификация в основном коснулась дизайна и элементов кузова. Так, например, SU7 Ultra получил карбоновый задний спойлер и большой диффузор. Крыша, корпуса зеркал и пороги теперь тоже выполнены из углепластика. В салоне были убраны задние сиденья, а кресла спереди заменили на спортивные сиденья типа «ковш».
Под капотом Ultra Track Edition полностью соответствует обычной спортивной версии: в движение автомобиль приводит трехмоторная силовая установка выдает 1548 л.с. и 1770 Н·м крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 1,9 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.
Что касается технических отличий, то на SU7 Ultra Track Edition установлена винтовая подвеска (койловер) от Bilstein вместо многорежимной адаптивной пневмоподвески. Карбон-керамические тормоза заменили на спортивные тормозные колодки, работающие на высокотемпературной тормозной жидкости. «Обута» машина в гоночные полуслики вместо стандартных дорожных шин Pirelli P Zero.
Свои выдающиеся скоростные характеристики трековый седан продемонстрировал на Международном автодроме Шанхая. Новинка проехала 5,4-километровый круг с результатом 2.09,944, это почти на полторы секунды быстрее Porsche Taycan Turbo GT.
Дата старта продаж трекового Xiaomi SU7 Ultra будет объявлена в ближайшее время. Стоимость Ultra Track Edition — $128 000, что на $14 тысяч дороже обычной версии электроседана.