Быстрее, маневреннее, громче: представлен новый Bentley Bentayga Speed

Внедорожник лишился 12-цилиндрового мотора, но при этом стал мощнее и динамичнее.

© Bentley

Британский производитель люксовых автомобилей Bentley в понедельник, 2 июня, презентовал новую версию своего флагманского кроссовера Bentayga. Новинка под названием Speed — самая мощная и маневренная во внедорожном семействе, рассказали в пресс-службе компании.

Если предыдущая версия Speed оснащалась 6,0-литровым W12 мощностью 635 л.с., то новая получила 4,0-литровый V8 с двумя турбинами. Отдача силового агрегата составляет 650 л.с. и 850 Н·м крутящего момента. До «сотни» машина разгоняется за 3,4 секунды, что на 0,5 секунды быстрее предыдущей версии.

© Bentley

«Новый Speed быстрее и маневреннее предыдущей модели ​​с двигателем W12», — говорится в сообщении Bentley.

Улучшенные характеристики обеспечивает не только мотор V8, но и новый спортивный режим езды с динамическим распределением крутящего момента на переднюю и задние оси. Кроме того, впервые Bentayga получила специальный режим работы электронной системы контроля устойчивости (ESC), позволяющий подрифтить где-нибудь на закрытых дорогах или гоночных трассах. Титановый выхлоп Akrapovic с четырьмя патрубками придает автомобилю более громкий и агрессивный звук.

Как и подобает Bentley Speed, новый флагман получил затемненный декор кузова, шильдики Speed ​​внутри и снаружи, 22-дюймовые диски (опционально можно заказать 23-дюймовые). Фары и фонари отличаются темной тонированной окантовкой.

© Bentley

Пока не объявлено, сколько будет стоить самый мощный и экстремальный внедорожник в линейке Bentley. Ориентировочная стоимость — $270 тысяч, что в переводе на рубли составляет 21 млн рублей.

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