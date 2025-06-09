Ram возвращается в гонки NASCAR

Компания будет участвовать в соревнованиях со своим флагманским пикапом Ram 1500.

© Stellantis

Популярный американский производитель пикапов Ram Trucks в 2026 году составит конкуренцию Ford, Chevrolet и Toyota в гонках NASCAR. Компания, входящая в состав автоконцерна Stellantis, объявила о возвращении в главную кузовную серию США после 13 лет перерыва.

© Stellantis

Ram будет выступать в третьем по значимости дивизионе Craftsman Truck Series, где участники соревнуются на пикапах. Гоночная машина будет стилизована под флагманский Ram 1500. Презентация концепта состоялась в минувшие выходные на автодроме Michigan International Speedway, где прошли гонки трёх основных дивизионов NASCAR.

В 2026 году Ram планирует выставить на старт как минимум четыре машины. В каждой гонке Truck Series участвуют 32 автомобиля.

© Stellantis

Ram выступал в третьем дивизионе NASCAR с 1996 по 2013 годы. На счету марки три победы в зачете производителей: в 2001-м, 2003-м и 2004-м.

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