Автомобили Solaris включены в программу льготного кредитования

Эти машины собирают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

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Российские дилеры сообщили о начале продаж седанов Solaris по программе льготного автокредитования. Соответствующий анонс опубликован на официальных порталах официальных дистрибьюторов бренда.

Как говорится в сообщении от одного из дилерских центров, с 5 июня в госпрограмме участвуют Solaris KRS, KRX и HC. Акция распространяется на автомобили, выпущенные после 1 декабря 2024 года.

Автомобили Solaris выпускают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Сборка осуществляется из машинокомплектов, оставшихся в распоряжении предприятия после ухода корейского автопроизводителя из России. Недостающие компоненты поставляют из Китая.

Стоит отметить, что Министерство промышленности и торговли России не сообщало о пополнении списка льготных автомобилей, который в последний раз был представлен в обновленном виде в январе.

Под программу льготного автокредитования попадают новые легковые автомобили стоимостью до 2 млн рублей и с уровнем локализации не менее 2000 баллов. В список включены такие модели, как Lada Vesta, Granta, Largus и Iskra, «Москвич 3» и Xcite X-Cross 7. Есть в этом перечне и электромобили: «Москвич 3е», Lada e-Largus; Amberauto А5, а также все модели Evolute. Из гибридов в госпрограмму включены Voyah Dream и Voyah Free. Размер скидки в зависимости от категории покупателя составляет от 10% до 20%.

Lada Iskra включат в программу льготного автокредитования