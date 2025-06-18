АвтоВАЗа объяснил смысл названия кроссовера Azimut

В представительстве компании рассказали, почему выбрали название Azimut.

Российский концерн АвтоВАЗ на презентации в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил абсолютно новую модель – переднеприводный кроссовер. Также было рассекречено наименование этого автомобиля, который на стадии разработки носил рабочее название Lada B+ Cross.

Учитывая, что в распоряжении АвтоВАЗа есть несколько десятков зарегистрированных имен, которым пока не нашлось применения, вариантов названия паркетника было достаточно много. Некоторые автомобильные Телеграм-каналы даже проводили голосования по поводу наиболее вероятного варианта: Altra, Ursus, Retiva, Gravis, XTour, Merida или Astera? В итоге выбор сделан в пользу названия Azimut, патент на который компания получила ещё в марте 2024 года.

«Имя Azimut отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением и новыми местами и открытиями», — рассказали в пресс-службе тольяттинского автоконцерна.

Отмечается, что наименование Azimut было выбрано в рамках открытого конкурса, проведенного среди почти 50 тысяч сотрудников АвтоВАЗа.

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