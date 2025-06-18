Электромобиль «Атом» испытают в Арктике

Отечественный электрокар отправится в полярную экспедицию.

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Первый российский серийный электромобиль «Атом» пройдёт тесты в условиях экстремально низких температур Арктики, сообщила пресс-служба «Атом Медиа».

В конце июня батарейный хэтчбек отправится в арктическую экспедицию на атомоходе «50 лет Победы», который входит в число крупнейших ледоколов в мире. По прибытии в один из самых холодных и суровых регионов планеты электромобиль будет спущен на лед для демонстрации своих возможностей в этих условиях.

«Суровые климатические условия долгое время считались критическими для электротранспорта. Но сегодня мы уверенно выходим в Арктику, чтобы показать: подобных ограничений больше нет», — подчеркнул директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов.

Старт массового производства «Атома» состоится в июле этого года. Ориентировочная стоимость «электрички»— 3 млн рублей. Новинка российского автопрома собрала уже свыше 100 тысяч заявок от покупателей.

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