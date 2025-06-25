26 полноценных прототипов «Атома» отправлены на предфинальные тесты

До старта серийного выпуска российского электрического автомобиля осталось два этапа.

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Первый полностью российский электромобиль «Атом» стал ещё на шаг ближе к товарному производству. С конвейера сошли 26 предсерийных экземпляров, по итогам тестов которых будет принято решение о готовности модели к массовому выпуску.

Как рассказали в пресс-службе компании-разработчика «Кама», так называемые прототипы серии VC (Verification Car), в отличие от предыдущих тестовых образцов, собраны уже по заводскому технологическому процессу. В частности, сварка и покраска кузова выполнены, на том же оборудовании, которое будет использоваться при конвейерной сборке.

Все прототипы уже переданы разработчикам для тестов. В ходе испытаний специалисты проведут очередную серию краш-тестов, проверят, нет ли конструктивных ошибок, при которых детали не сочетаются между собой, а также оценят корректность работы электронных систем и прочего. Также будут проведены различные сертификационные испытания на предмет соответствия машины техническим стандартам.

Следующим и финальным этапом в подготовке к производству станет тестовая сборка, в ходе которой будет налажено производственное оборудование, а также проверено качество сборочных операций на всех линиях.

Массовый выпуск электрокара «Атома» должен стартовать уже в июле. Конвейерная сборка будет налажена на автозаводе «Москвич», где специально под новый российский автомобиль были обновлены линии сварки кузова и окраски, зоны калибровки, тестирования и проверки качества.

Ориентировочная стоимость батарейного хэтчбека — 3 млн рублей. Как рассказали разработчики, на новинку отечественного автопрома поступило уже свыше 100 тысяч заявок от покупателей.

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