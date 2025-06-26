Россияне стали чаще покупать подержанные китайские автомобили

Интерес к китайским «бэушкам» значительно вырос за последний год.

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Китайские автомобили за последние три года заняли около 60% рынка новых легковых машин в России. На вторичке их доля в разы меньше — всего 5-6%, однако и этот показатель с каждым годом становится всё больше. Только за последние 12 месяцев спрос на «китайцы» с пробегом вырос примерно в полтора раза.

Как сообщил в своём телеграм-канале директор «Автостата» Сергей Целиков, если за первые пять месяцев 2024 года в России было продано 65 тысяч китайских «бэушек», то за январь-май текущего года — 93,5 тысячи единиц. То есть продажи выросли на 44%.

Треть от общего объёма реализации приходится на автомобили до трёх лет. Среди самых популярных подержанных «китайцев» в таком возрасте значатся модели Geely (17,3% от всех продаж машин из КНР с пробегом), Chery (17,2%), Haval (17,1%), Changan (8,4%), Exeed (7,8%). В сегменте «бэушек» любых возрастов лидирует Chery (22,8%), следом идут Geely (19,4%), Haval (13,9%), Lifan (8,1%) и Changan (6%).

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