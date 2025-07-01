Bentley обновила логотип впервые с 2002 года

Эмблема с крылатой буквой «B» изменилась.

© Bentley

Британский производитель роскошных автомобилей Bentley всего в четвертый раз за 106 лет своего существования провел редизайн логотипа. Премьера пятой итерации фирменной эмблемы приурочена к презентации нового концепт-кара, которая состоится 8 июля.

Концептуально логотип не поменялся и по-прежнему представляет собой крылатую букву «B». Однако крылья стали меньше и теперь обрамлены ромбовидным узором, а под литерой больше нет перьев.

«В эпоху цифровизации ясность и простота дизайна имеют первостепенное значение, и новая эмблема соответствует этим качествам. Она проще и понятнее предыдущего логотипа», — объяснил Робин Пейдж, директор по дизайну Bentley.

Оригинальный логотип Bentley был создан иллюстратором Фредериком Гордоном-Кросби в 1919 году, когда была основана марка. С тех пор эмблема обновлялась лишь три раза: в 1931-м, 1990-м и 2002 годах. Как и сейчас, концепция оставалась неизменной и менялись только оттенок и мелочи в дизайне.

Подробностей о концепт-каре, премьера которого состоится на следующей неделе, пока нет. В британской компании лишь отметили, что новинка вдохновлена знаковыми моделями Bentley прошлых лет.

Mercedes незаметно поменяла знаменитый логотип с трехлучевой звездой