В России сильно подешевели подержанные китайские автомобили

Двухлетний кроссовер Chery Tiggo 7 Pro потерял 20% стоимости.

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Аналитики российского авторынка отметили тренд на удешевление китайских автомобилей на вторичке. С начала 2025 года некоторые «китайцы» в возрасте от одного до трёх лет подешевели на 20%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов рынка.

Если в декабре прошлого года подержанный Chery Tiggo 7 Pro 2023 года выпуска стоил 2,1 млн рублей, то теперь предлагается на классифайдах за 1,7 млн рублей. Chery Tiggo 4 Pro трехлетней давности сбросил в цене 15% — с 1,6 до 1,4 млн рублей. Бестселлер Haval Jolion 2023 года выпуска подешевел с 2,1 до 1,9 млн рублей (9%). А цены на двухлетний Geely Coolray упали примерно на 10% — с 2,2 до 2 млн рублей.

В среднем за первое полугодие китайские «бэушки» стали доступнее на 10-15%. И эксперты ожидают, что до конца года ситуация на вторичном рынке не изменится.

«Динамика связана со скидками на первичном рынке, которые сейчас активно предлагают производители и дилеры. В итоге подержанный китайский автомобиль продать можно только с большим дисконтом», — объяснил тренд генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Китайские машины с пробегом не только дешевеют, но и стремительно набирают популярность на российском рынке. Как стало известно на прошлой неделе, за первые пять месяцев текущего года их продажи выросли почти в полтора раза — с 65 до 93,5 тысяч автомобилей.

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