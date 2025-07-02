Кроссовер вместо минивэна: Mitsubishi возродила модель Grandis

«Японцы» не стали строить автомобиль с нуля.

© Mitsubishi

Один из крупнейших японских автоконцернов Mitsubishi представил новую модель под знакомым названием Grandis. С 2003 по 2011 годы под этим наименованием компания выпускала минивэн на базе Outlander. Новинка не имеет ничего общего с этой машиной, кроме шильдика.

Возрожденный Grandis представляет собой гибридный среднеразмерный кроссовер. Причём это даже не собственная разработка Mitsubishi, а перелицованный Renault Symbioz. Внешне паркетник отличается от прототипа лишь в мелочах, таких как дизайн дисков, форма бамперов и оформление радиаторной решётки. То же самое касается и интерьера: среди особенностей — только новая мультимедийная система и эмблема Mitsubishi на рулевом колесе.

© Mitsubishi

Силовая установка, как и французском кроссовере, имеет два варианта: 1,6-литровый турбомотор на 138 л.с. в связке с «мягким» гибридом или турбированный ДВС 1,8 мощностью 154 силы с полноценным электрическим довеском, выдающим 49 «лошадок». В первой модификации за переключение передач отвечает 6-ступенчатая «механика» или «робот» DSG-7, а во второй — 4-скоростная автоматическая трансмиссия.

Новый Grandis — не первый автомобиль Renault под маркой Mitsubishi. «Японцы», которые с 2016 года являются частью альянса Renault и Nissan, по такому же принципу выпустили хэтчбек Colt и кроссовер ASX. Это переименованные Renault Clio и Captur.

© Mitsubishi

В продаже Mitsubishi Grandis появится до конца 2025 года. Стоимость кроссовера будет объявлена отдельно.

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