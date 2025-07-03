BMW M2 CS стал рекордсменом Нюрбургринга

Спортивная версия M2 оказалась лучшей среди «горячих» компакт-каров

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Новое бензиновое купе BMW M2 CS обновило рекорд круга знаменитой гоночной трассы Нюрбургринг. Мощная и динамичная версия M2 улучшила предыдущий результат на восемь секунд, сообщает пресс-служба баварского концерна.

Под управлением заводского гонщика-испытателя BMW M Йорга Вайдингера автомобиль проехал 20,8-километровую «Северную петлю» за 7 минут 25,5 секунды. Естественно, до абсолютного рекорда далеко, но M2 CS стал быстрейшим автомобилем в категории Compact cars (компактные машины: седаны, хэтчбеки, купе), когда-либо ездившим по «Зелёному аду», как называют Нюрбургринг.

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BMW M2 CS оснащается рядной 3,3-литровой «битурбошестеркой», развивающей 530 л.с. и 650 Н•м крутящего момента. Это на 50 сил и 70 Н•м крутящего момента больше, чем на базовой M2. Коробка передач стандартная — 8-ступенчатый «автомат». С 0 до 100 км/ч «драйверская» версия разгоняется на 0,2 секунды быстрее — 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 302 км/ч против 285 км/ч на спидометре обычной модели.

От стандартной «эмки» CS также отличается настройками шасси, продвинутой аэродинамикой и улучшенной управляемостью. Кроме того, в этой версии машина на 30 кг легче: снаряженная масса составляет 1700 кг.

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BMW M2 CS ещё не поступил на рынок. Старт продаж запланирован на конец лета. Стоимость «заряженного» купе — от €115 000 или 10,8 млн рублей по текущему курсу.

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