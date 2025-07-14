Huawei показал свой первый универсал Stelato S9T

Альянс компаний BAIC и Huawei под названием Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) показал свой первый универсал Stelato S9T. Об этом сообщает CarNewsChina.com.

Выход новинки запланирован на осень 2025 года. Отмечается, что Stelato S9T спроектирован на платформе седана S9. По этой причине модель перенимает у предшественника многие элементы дизайна — характерные фары, диски, хромированные оконные рамы и скрытые дверные ручки. Впрочем, отличия во внешнем виде тоже есть. Например, задние фары выполнены в новом дизайне Nebula, а на крыше расположены рейлинги для багажника.

С технической стороны S9T оснащен системой помощи водителю Qiankun ADS. Другие подробности новинки пока неизвестны, но модель может частично унаследовать характеристики S9 — электромоторы в 227 кВт (RWD) или 385 кВт (4WD), а также батарею CATL на 100 кВт•ч с запасом хода до 816 км (CLTC).

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