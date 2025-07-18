«Автостат» назвал самые популярные б/у автомобили у россиян

Аналитическое агентство «Автостат» назвало самые популярные б/у автомобили у россиян. Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным экспертов, самым популярным б/у автомобилем в июне оказался седан Lada 2107 — за месяц было куплено 10,9 тысяч штук. На втором месте расположен Hyundai Solaris — 9,2 тысячи единиц за июнь. Замыкает тройку лидеров Kia Rio — 9,1 тысячи автомобилей.

Помимо этого, в список также попали хетчбэк Lada 2114 «Самара-2», Ford Focus, Lada 2170, Toyota Corolla, Lada 4×4, Lada 2190 и Toyota Camry. При этом, все модели в списке показали отрицательную динамику по сравнению с результатами прошлого года, а также с продажами в мае 2025 года.

Ранее «Автостат» сообщил, что в России не уменьшаются товарные запасы авто.