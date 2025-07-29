В России стартуют продажи кроссовера Changan X5 Plus

Эта машина могла стать отечественной Volga K30.

© Changan

Среднеразмерный кроссовер X5 Plus расширит ассортимент Changan в России. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источник, знакомый с планами марки из Поднебесной.

На родине в Китае модель X5 Plus позиционируется как молодёжный паркетник. Габариты автомобиля составляют 4540 х 1860 х 1620 мм при колёсной базе 2715 мм.

Под капотом Changan X5 Plus установлен 188-сильный турбомотор рабочим объёмом 1,5 литра. Объём топливного бака — 51 литр. За переключение передач отвечает 7-ступенчатый «робот», привод — только передний.

«В 2024 году кроссовер успели показать на выставке в Нижнем Новгороде. Тогда он «засветился» как перспективная российская новинка Volga K30. Однако после анонса в РФ оригинального китайского SUV можно предположить, что сотрудничество между Changan и Volga больше не актуально», — рассказал источник.

Отмечается, что запуск кроссовера X5 Plus обусловлено стремлением Changan ещё больше укрепить свои позиции в России. Тем более это модель является родственной бестселлеру Uni-S.

© Changan

Сроки возможной премьеры, правда, пока не установлены. Ранее СМИ сообщали, что дебют X5 Plus состоится уже грядущей осенью. Но инсайдер «Китайских автомобилей» утверждает, что запуск продаж новинки в 2025 году маловероятен.

На сегодняшний день в российской линейке Changan представлено 12 моделей, среди которых есть как кроссоверы, так и седаны и даже бортовой грузовичок. Самая востребованная в нашей стране модель, паркетник Uni-S (экс-CS55 Plus), по итогам июня 2025 года заняла четвертое место на первичном рынке, уступив только двум автомобилям Lada и Haval Jolion.

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