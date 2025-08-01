BMW M3 CS Touring стал самым быстрым универсалом на Нюрбургринге

Экстремальный универсал оказался не намного медленнее седана M3 CS.

© BMW

Универсалы среди большинства автолюбителей ассоциируются с угловатыми, неуклюжими и неповоротливыми машинами для поездок на дачу, но никак не с рекордами на мировых гоночных трассах. В BMW сломали этот устаревший стереотип, причём дважды.

В начале нынешнего года «баварцы» представили публике «заряженный» универсал M3 CS Touring. Автомобиль оснащается рядным 3,0-литровым 6-цилиндровым битурбомотором мощностью 550 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды и развивает максимальную скорость 300 км/ч. А теперь в BMW сообщили, что эта машина побила рекорд Нюрбургринга в своём классе.

© BMW

Под управлением заводского инженера-испытателя и чемпиона по гонкам по скоростному подъёму на холм Йорга Вайдингера баварский «сарай» преодолел 20,8-километровый круг за 7 минут 29, 490 секунды. Это на 5,5 секунды быстрее предыдущего рекорда 7.35,060, который с 2022 года принадлежал обычному универсалу M3 Touring. Причём универсал не так много уступил «заряженному» седану M3 CS со временем круга 7.28,760.

Отмечается, что свой рекордный круг BMW M3 CS Touring проехал ещё в апреле. Но о достижении в концерне рассказали только сейчас.

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