В модельном ряду Belgee появится первый полноценный гибрид

Пока в линейке белорусского бренда есть только модель с «мягким» гибридом.

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В гамме белорусского бренда Belgee в скором времени появится кроссовер с подключаемой параллельной гибридной установкой (PHEV). Об этом сообщил Телеграм-канал «Китайские автомобили».

По сведениям источника, среднеразмерный кроссовер получил индекс X80. Машина построена на базе китайского Geely Galaxy Starship 7 и сейчас проходит сертификацию, после чего встанет на конвейер на заводе в Борисове, где осуществляется сборка автомобилей Belgee по полному циклу.

Как и оригинал, Belgee X80 оснащается силовой установкой со 112-сильным бензиновым двигателем 1,5 и электромотором на 218 л.с. В архитектуре PHEV двигатель внутреннего сгорания и электрический довесок могут приводить автомобиль в движение как вместе, так и поочередно.

На сегодняшний день модельный ряд Belgee представлен двумя кроссоверами на базе «китайцев» — X50 (Geely Coolray) и X70 (Atlas Pro). Вторая модель имеет электрический довесок, но это так называемый «мягкий» гибрид, который помогает ДВС на старте и разгоне, но самостоятельно машину в движение не приводит, в отличие от электромотора в системе PHEV.

С июня 2024 года автомобили Belgee официально продаются в России. По итогам первой половины текущего года белорусский бренд занял шестое место по продажам новых легковушек в нашей стране, реализовав 17 833 машины и уступив по этому показателю только Lada, Haval, Chery, Changan и Geely.

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