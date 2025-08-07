Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в мире. Спойлер: в списке есть «китаец»

В десятке лучших по три «японца» и «корейца», два «немца», по одному «китайцу» и «американцу».

По итогам первого полугодия 2025 года в мировом рейтинге самых продаваемых кроссоверов в первую десятку попали автомобили восьми разных брендов. Как и по итогам всего прошлого года, лидером оказался хорошо знакомый российским автолюбителям японский внедорожник.

Первое место в сегменте SUV, по версии портала Focus2move, занял Toyota RAV4. Следом расположился американский электрический паркетник Tesla Model Y, который был лидером по итогам января-июня 2024 года. Третью строчку занял соотечественник RAV4 — ещё один флагман японского автопрома Honda CR-V, лидировавший в своём в классе с 2010 по 2015 годы.

Замыкают пятёрку «два корейца» — Hyundai Tucson и Kia Sportage. Стоит отметить, что в десятку попал всего один китайский кроссовер: BYD Song стал седьмым, уступив одну позицию Volkswagen Tiguan, но опередив Honda HR-V, Mercedes GLC и Hyundai Creta.

Десять самых продаваемых кроссоверов в мире в первой половине 2025 года:

Toyota RAV4 Tesla Model Y Honda CR-V Hyundai Tucson Kia Sportage Volkswagen Tiguan BYD Song Honda HR-V Mercedes GLC Hyundai Creta

Стоит отметить, что автором самого большого прорыва стал Hyundai Creta. За год корейский кроссовер отыграл пять позиций, поднявшись с 15-го на 10-е место.

