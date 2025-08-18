Путин подарил жителю Аляски мотоцикл «Урал»

Личный подарок от президента России гражданину США.

© luca pbl/Shutterstock

Президент России Владимир Путин во время визита на саммит на Аляске в прошлую пятницу подарил американскому мотолюбителю новый «Урал». Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Ещё за несколько дней до визита Путина в Анкоридж, состоявшегося 15 августа, на российском ТВ вышел сюжет про местного владельца «Урал». Марк Уоррен рассказал, как тяжело из-за антироссийских санкций найти запчасти на классический мотоцикл, сделанный в России.

История дошла до президента России, и глава государства поручил дипломатам подарить жителю Аляски новый мотоцикл производства Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ).

«Я лишился дара речи. Это потрясающе. Большое спасибо», – поделился американский гражданин впечатлениями от подарка Путина.

Советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев назвал «Урал» личным подарком от президента Российской Федерации. Уоррен, в свою очередь, отметил, что новый мотоцикл с коляской намного плавнее и приятнее в управлении его предыдущей машины.

