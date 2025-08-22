Назван срок старта выпуска пикапа Sollers ST9 на УАЗе

Локализованный JAC T9 скоро встанет на конвейер.

© Пресс-служба губернатора Ульяновской области

Ульяновский автозавод (УАЗ) готовится к запуску серийного производства пикапа Sollers ST9. Специально под новую модель был построен новый сборочный цех и запущена отдельная линия по выпуску рам. Теперь названа и ориентировочная дата запуска конвейера.

Как сообщили «Вести Ульяновск», выпуск Sollers ST9 стартует уже в сентябре. Производство грузовичка будет осуществляться по полному циклу — со сборкой, сваркой и окраской кузовов.

ST9 построен на базе популярного в России китайского пикапа JAC T9, с которым унифицирован и внешне, и технически. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 224 л.с., работающий в паре с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Привод может быть как передним, так и полным. Грузоподъёмность пикапа — 1055 кг.

Стоимость Sollers ST9 пока не обнародована. Ценник на JAC T9 в России начинается от 3 599 000 рублей.

Дизельный эффект: тест-драйв пикапа JAC T9 на тяжёлом топливе