В России представили конкурента Apple CarPlay и Android Auto

Мультимедийная система называется Navio PlayAuto.

В скором времени на автомобилях в России появится отечественная мультимедийная платформа PlayAuto. Аналог зарубежных Apple CarPlay и Android Auto разработала московская компания Navio.

Как говорится в сообщении разработчиков, поступившем в редакцию «Рамблер/авто», PlayAuto интегрирован с популярными сервисами и является универсальным AI-помощником для решения повседневных потребностей автолюбителя. В интерфейс PlayAuto с интуитивно-понятной навигацией включены следующие функции и приложения:

навигация по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах: охватывает более 1000 городов, отображает актуальную информацию о пробках, парковках и предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП;

музыкальный сервис Звук открывает доступ к онлайн-радио, а с подпиской СберПрайм пользователям бесплатно будут доступны миллионы треков, подкасты, аудиокниги и раздел для детей;

сервис «Заправить авто» позволит оплачивать топливо онлайн, не выходя из машины, с помощью SberPay, в том числе с использованием бонусов программы лояльности СберСпасибо;

виртуальный ассистент на базе GigaChat поддержит диалог, поможет построить маршрут, совершить звонок и управлять музыкой без лишних касаний экрана;

Сбер ID — это удобный и безопасный способ авторизации в сервисы Сбера и партнёров. При этом доступ к вашему СберБанк Онлайн, балансу, картам, счетам и вкладам не передаётся. Для того, чтобы использовать Сбер ID, не обязательно быть клиентом банка.

Программное обеспечение PlayAuto универсально и может устанавливаться как при выпуске автомобиля на заводе, так и в дилерском центре. Устройство доступно в трёх вариантах:

PlayAuto Sync — приложение в смартфоне, подключаемое к мультимедийной системе автомобиля; PlayAuto Lite — приложение, интегрированное в заводскую мультимедийную систему автомобиля; PlayAuto Pro — полноценная цифровая система с интеграцией платформы PlayAuto.

Все базовые функции PlayAuto — карты и навигация, онлайн-радио, виртуальный ассистент и сервис «Заправить авто» — не требуют оплаты и регистрации. В будущем функционал сервисов будет расширен.

