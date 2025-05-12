Android Auto: как работает приложение и зачем оно нужно водителям

В этом руководстве вы найдёте актуальную информацию о системе — одной из самых популярных технологий дублирования информации с экрана смартфона на дисплей мультимедийной системы автомобиля.

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Современные автомобили становятся всё более технологичными. Однако даже в них информационно-развлекательные системы не всегда удобно взаимодействуют с мобильными устройствами. Чтобы обеспечить безопасный и комфортный доступ к приложениям, миллионы водителей используют системы дублирования экрана. Две самые известные — Apple CarPlay и Android Auto. По оценкам Google, Android Auto уже доступна более чем в 200 миллионах автомобилей по всему миру. Ниже рассказываем, как она работает, как подключается и что нового появится в 2025 году.

Что такое Android Auto

Android Auto — это приложение, разработанное Google для смартфонов на базе операционной системы Android (Samsung, Sony, Xiaomi, Realme и другие). Оно позволяет управлять рядом мобильных функций через мультимедийную систему автомобиля.

Проще говоря, Android Auto обеспечивает быстрый и удобный доступ к основным приложениям телефона — навигатору, звонкам, сообщениям и музыке — с помощью голосовых команд или сенсорного дисплея автомобиля. Главная цель технологии — минимизировать отвлечение водителя от дороги.

Система поддерживает отображение таких приложений, как Google Maps или 2ГИС, Звук или Яндекс.Музыка, Telegram или WhatsApp и других. Управление осуществляется с помощью крупных иконок на экране автомобиля или через голосовой помощник Google Assistant.

Что нового в Android Auto в 2025 году

В 2025 году Android Auto получит ряд заметных обновлений. Главное из них — улучшенная интеграция с системами автомобиля:

Возможность управления радио и климатом прямо из интерфейса Android Auto;

Дистанционное управление замками автомобиля через смартфон.

Также заявлено расширение мультимедийных функций. На некоторых моделях с поддержкой Android Automotive (встроенной операционной системы, а не проекционной Android Auto) появятся:

Приложения для просмотра видео (YouTube, Netflix, TikTok);

Встроенный веб-браузер.

Эти функции станут доступны постепенно и зависят от совместимости автомобиля.

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Как подключиться к Android Auto

Если у вас есть смартфон на операционной системе Android версии 10 или выше, Android Auto будет по умолчанию предустановлен на вашем мобильном устройстве. Приложение также можно бесплатно скачать из Google Play Store. Оговоримся сразу: телефоны Apple этот сервис не поддерживают.

Для пользования функционалом Android Auto существуют два способа подключения смартфона к головному устройству машины: через USB-соединение или по беспроводной сети. Однако сначала убедитесь, что ваш автомобиль совместим с Android Auto. Ознакомиться с руководством Android по тем или иным моделям и узнать о возможности сопряжения с системой можно на специализированном сайте.

1. Использование USB

Если вы используете USB-соединение, убедитесь, что ваш телефон находится в зоне действия мобильной сети. После чего с помощью USB-кабеля подключите телефон к порту информационно-развлекательной системы автомобиля. На её экране появятся инструкции; следуйте им, чтобы продолжить. При использовании этого метода Bluetooth-соединение не требуется.

2. Беспроводное подключение

Некоторые новые автомобили поддерживают беспроводное подключение к Android Auto через Bluetooth или Wi-Fi. В этом случае вам нужно будет настроить соединение телефона с помощью одного из этих протоколов через информационно-развлекательную систему. После сопряжения автомобиля и телефона оба устройства спросят, согласны ли вы разрешить использование Android Auto. После вашего подтверждения всё должно заработать.

Узнать, какой именно способ подключения используется в вашем автомобиле, как правило, можно в инструкции пользования его медиасистемой.

Как узнать, совместим ли ваш телефон с Android Auto

Есть несколько нюансов, но ничего сложного. Чтобы подключить телефон к Android Auto с помощью USB-кабеля, мобильное устройство должно работать на Android 8 или выше. При этом беспроводное соединение поддерживают более свежие смартфоны. Если это Samsung, то c операционкой Android 9 и выше. Если же у вас телефон другого производителя, для связи по Bluetooth или Wi-Fi он должен работать как минимум на 11 версии Android.

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Сколько стоит Android Auto

Android Auto — полностью бесплатный сервис. Приложение и поддерживаемые программы также не требуют оплаты. Однако при использовании стриминговых сервисов и онлайн-карт может расходоваться трафик — это зависит от условий вашего мобильного тарифа.

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Преимущества и недостатки Android Auto

Преимущества:

Бесплатный доступ. Широкий выбор поддерживаемых приложений. Простота соединения с головным устройством автомобилем. Удобный пользовательский интерфейс.

Недостатки:

Не поддерживается на iPhone. Требует совместимого автомобиля. Возможны ограничения в интерфейсе. Зависит от качества интернет-соединения.

Резюме

Android Auto — удобный и безопасный способ пользоваться смартфоном за рулём. Он позволяет сосредоточиться на дороге, не отказываясь от навигации, связи и музыки. А с учётом планируемых обновлений 2025 года, система станет ещё функциональнее.

Для дополнительной информации можно обратиться к официальному сайту: support.google.com/androidauto.