Автомобили УАЗ получат российскую систему ABS

Отечественная антиблокировочная система будет установлена на внедорожниках УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

© УАЗ

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) объявил о запуске серийного производства антиблокировочной системы отечественной разработки. Созданием устройства активной безопасности занимались специалисты ФГУП «НАМИ», сообщили в пресс-службе предприятия.

АБС под названием NAMI-ABS-450 разработана для внедорожников и легкого коммерческого транспорта массой не более 4,5 тонн и будет устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». Систему тестировали в течение последнего года на самом разном дорожном покрытии – сухом и мокром асфальте, в снегу и на льду, когда сцепление колёс с дорогой не только низкое, но и разное на каждом колесе. УАЗ вместе с сотрудниками НАМИ провёл работу по калибровке агрегата и адаптации прошивки.

«В настоящее время новая антиблокировочная система внедрена в серийное производство. Это стало возможным в результате совместной работы специалистов НАМИ и УАЗ, быстрой обратной связи и внедрению предложений по улучшению работы АБС. Все это позволило сертифицировать автомобили, оснащенные новой системой, на соответствие как российским, так и международным требованиям», – прокомментировал технический директор УАЗа Михаил Гурьянов.

Антиблокировочная тормозная система предотвращает блокировку колес при резком торможении, а также исключает риск разворота автомобиля при торможении на дороге с неровным покрытием. Система в реальном времени анализирует данные с датчиков скорости вращения колес и, используя передовые алгоритмы, регулирует давление в каждом контуре тормозной системы таким образом, чтобы не блокировались колеса и сохранялась управляемость автомобиля.

