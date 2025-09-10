Объявлена стоимость самого быстрого серийного электрокара Opel

Электрический кроссовер оснащён силовой установкой на 280 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Немецкая компания Opel представила на Международном автосалоне в Мюнхене-2025 первую серийную модель из возрожденной спортивной линейки Grand Sport Electric (GSE) — Mokka GSE. Параллельно был открыт предзаказ и объявлена стоимость «заряженного» кроссовера.

Opel Mokka GSE базируется на раллийном электрокроссовере, от которого унаследовал аэродинамичный обвес кузова, спортивную подвеску и эффектные легкосплавные 20-дюймовые колеса. Мало того, серийная модель оборудована не менее мощной электрической силовой установкой с отдачей 280 л.с. (345 Н·м).

«Заряженный» кроссовер набирает скорость до «сотни» всего за 5,9 секунды и развивает максимальную скорость 200 км/ч. Таких скоростных дорожных «электричек» в линейке Opel никогда ещё не было. Для сравнения, стандартный батарейный Mokka оснащается агрегатом на 156 л.с. и разгоняется только до 150 км/ч.

Ещё Mokka GSE отличается от обычного кроссовера перенастроенным рулевым управлением, оптимизированными регулировками шасси и тормозной системы, а также заниженной на 10 мм подвеской и гидравлическими амортизаторами для более эффективного смягчения ударов на бездорожье.

Стоимость Opel Mokka GSE — от $55 341 или 4,6 млн рублей по официальному обменному курсу.

