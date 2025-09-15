Эксперт назвал причину популярности автомобилей Belgee в России

Бренд из Беларуси стал одним из лидеров российского авторынка.

© Belgee

Белорусский автобренд Belgee отметил годовщину выхода на российский рынок стремительным ростом продаж. Спрос на кроссоверы этой марки в августе вырос в два раза, а по итогам первой недели сентября Belgee X50 и вовсе стал самой продаваемой иномаркой в России.

Марка из Белоруссии дебютировала летом 2024 года. И если, например, в августе прошлого года было продано 3485 машин, то в этом году в конце лета объём продаж составил 7806 единиц.

«Увеличились инвестиции в федеральный маркетинг, были применены максимальные выгоды при покупке в кредит и трейд-ин, дополнительные скидки и акции, предложены удобные условия по рассрочке платежей. Также важным элементом высоких продаж была доступность автомобилей у дилеров», — рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский в беседе с «Автостатом».

На сегодняшний день российская линейка Belgee насчитывает две модели: кроссоверы X50 и X70. Этой осенью модельная гамма бренда в России должна пополниться седаном S50.

В модельном ряду Belgee появится первый полноценный гибрид