Сбер упростил процесс покупки автомобиля в дилерском центре

Кредитный договор на покупку авто теперь можно оформить в приложении СберБанк Онлайн.

© Андрей Колтун

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появилась функция электронного договора, позволяющая при оформлении автокредита в дилерском центре ознакомиться с документацией, узнать условия выбранной кредитной программы и закрыть сделку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбера, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

«Договор больше нельзя потерять или испортить: доступ к нему всегда под рукой в разделе с информацией об оформленных кредитах. Функция онлайн-подписания доступна в мобильном приложении и для iOS, и для Android», — рассказали в Сбере.

Услуга уже доступна в более чем 500 дилерских центрах по всей России и в ближайшее время появится во всех остальных автоцентрах, в которых действуют кредитные программы Сбера.

Электронная документация на покупку авто в СберБанк Онлайн — ещё один шаг развития экосистемы полного цикла для автолюбителей от Сбера, которая охватывает все автомобильные продукты и услуги, необходимые современному автолюбителю. Ранее в приложении появился раздел «Авто» с ключевыми сервисами для автомобилистов.

