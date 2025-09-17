По слухам, китайская компания покинет российский рынок в 2027 году.

Крупнейший китайский автопроизводитель Chery отреагировал на информацию в СМИ о намерении покинуть российский рынок.

Как сообщило бизнес-издание Nikkei в среду утром, 17 сентября, Chery закроет свой бизнес в России в 2027 году. Связано это с планами компании по выходу на Гонконгскую биржу и её стремлением обезопасить себя от санкций.

«Бренд Chery не уходит с российского рынка — таких планов нет», — приводит заявление российского офиса марки газета «Известия».

По итогам прошлого года и первого полугодия 2025 года автомобили Chery заняли второе место по популярности в России среди «китайцев» после Haval. Помимо основного бренда, в нашей стране также представлены дочерние марки Chery, такие как Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour, Kaiyi и Soueast.

