Представлен обновленный Chevrolet Suburban

Компания Chevrolet представила улучшенный внедорожник Suburban 2026 модельного года, получивший ряд новых опций, в том числе систему камер Cabin Glance. Об этом пишет «Тарантас Ньюс».

© Chevrolet

По данным издания, производство обновленного внедорожника Chevrolet Suburban началось 8 сентября текущего года. Доступен онлайн-конфигуратор, с помощью которого можно выбрать необходимые опции.

После рестайлинга Chevrolet Suburban получил ряд новых опций. В их числе пакет RST Dark Essentials с черными декоративными элементами кузова и салона, система Cabin Glance с камерами для обзора интерьера через мультимедийный дисплей, а также возможность управлять доступом в автомобиль и запуском двигателя с помощью специальной карты.

Chevrolet Suburban оснащены бензиновыми двигателями V8 объемом 5,3 и 6,2 литра (355 и 420 л.с.), также 3,0-литровым турбодизелем Duramax на 305 л.с. Цены на внедорожник варьируются от 66 тысяч долларов за версию LS до 86 тысяч долларов за High Country.

Ранее в СМИ попали шпионские снимки с дорожных испытаний нового Chevrolet Chevy Bolt. Новинка построена на платформе BEV2 при использовании технологий Ultium. Кроме того, модель будет поддерживать стандарт зарядки NACS, что позволит водителям использовать сеть Tesla Supercharger.